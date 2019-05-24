FACUA Andalucía critica que la Junta plantee no cubrir bajas y vacaciones en la sanidad este verano
La federación reclama al Gobierno andaluz que aclare la medida del anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2019 de limitar la contratación de eventuales o interinos a casos excepcionales.
FACUA.org
Andalucía-24/05/2019
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