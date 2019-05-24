Nuestras acciones

FACUA Andalucía critica que la Junta plantee no cubrir bajas y vacaciones en la sanidad este verano

La federación reclama al Gobierno andaluz que aclare la medida del anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2019 de limitar la contratación de eventuales o interinos a casos excepcionales.

FACUA.org
Andalucía-24/05/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Andalucía critica que la Junta plantee no cubrir las bajas, permisos o vacaciones reglamentarias que puedan producirse este verano en la sanidad pública. El anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2019 establece que durante este año «no se procederá, en el sec

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos