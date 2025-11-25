Nuestras acciones

FACUA Andalucía denuncia que los Presupuestos de 2026 profundizan en el abandono a los consumidores y el deterioro a la sanidad pública

La federación critica que el proyecto no afronta los déficits estructurales de la comunidad autónoma en cuanto a los pilares del estado de bienestar.

FACUA.org
Andalucía-25/11/2025

FACUA Andalucía denuncia que el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2026 profundiza en el abandono de la protección de los consumidores y en el deterioro de la sanidad pública en la comunidad autónoma.

Jordi Castilla, secretario general de la

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos