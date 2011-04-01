FACUA Andalucía detecta un muy elevado índice de cumplimiento de la Ley del tabaco
Técnicos de sus asociaciones han visitado 456 bares y cafeterías en las ocho capitales. En menos del 1% ha detectado clientes fumando, pero el 13% no ha colocado el cartel sobre la prohibición.
FACUA.org
Andalucía-01/04/2011
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FACUA Andalucía ha realizado un estudio en 456 bares y cafeterías de las capitales de las ocho provincias para evaluar el nivel de cumplimiento de la nueva Ley del tabaco.
En menos del 1% de los bares y cafeterías encuestados por FACUA Andalucía ha detectado cl