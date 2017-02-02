FACUA Andalucía edita un cómic para fomentar el consumo sostenible en alumnos de 500 colegios públicos
Con una tirada de 70.000 ejemplares, la federación ha distribuido entre medio millar de centros educativos andaluces su tebeo "¿Cómo es de grande tu huella?", diseñado para niños de nueve y diez años.
FACUA.org
Andalucía-02/02/2017
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FACUA Andalucía ha editado un cómic con el que pretende fomentar el consumo sostenible y responsable en niños de nueve y diez años de toda la Comunidad autónoma.
Con una tirada de 70.000 ejemplares y como acción enmarcada dentro de su programa