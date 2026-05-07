Elecciones autonómicas: FACUA Andalucía presenta sus 13 propuestas en materia de protección de los consumidores
La federación ha enviado un documento a las diferentes formaciones políticas con cuestiones relativas a la lucha contra el fraude, la sanidad o la vivienda, entre otros.
FACUA.org
Andalucía-07/05/2026
FACUA Andalucía ha presentado un documento con 13 propuestas en materia de protección de los consumidores que está remitiendo a las diferentes candidaturas democráticas que concurren a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. puedes acceder al documento en este enlace).
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