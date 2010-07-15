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FACUA Andalucía está desarrollando un programa para fomentar hábitos de vida saludable

Está realizando actividades informativas y formativas para fomentar la equidad en la salud, subvencionadas por la Consejería de Salud.

FACUA.org
Andalucía-15/07/2010
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA está desarrollando un programa de actividades informativas y formativas encaminadas a intervenir sobre los colectivos más vulnerables fomentando la equidad en la salud.

Este proyecto, subvenciona

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