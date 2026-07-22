FACUA Andalucía exige una respuesta coordinada de la Junta ante los continuos cortes de luz en barrios vulnerables
La federación reclama un plan para proteger a las familias, ayudar a regularizar los suministros de hogares en situación de vulnerabilidad y actuar contra las conexiones vinculadas a actividades delictivas.
FACUA.org
Andalucía-22/07/2026
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FACUA Andalucía se ha dirigido a las consejerías de Industria, Energía y Minas y de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, así como al Ayuntamiento de Sevilla, para exigir una actuación urgente y coordinada ante los reiterados cortes de electricidad que continúan pad