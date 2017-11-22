FACUA Andalucía imparte talleres 'online' sobre consumo responsable en ocho centros de Educación Primaria
Dirigidos a niños de entre 11 y 12 años de todas las provincias de la comunidad, buscan promover la concienciación de los jóvenes en cuanto a su huella ecológica.
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Andalucía-22/11/2017
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Los talleres se han impartido a alumnos de 5º y 6º de Primaria. | Imagen: Gabriel Ruiz.
FACUA Andalucía ha impartido ocho talleres sobre la Huella Ecológica en distintos centros de las provincias andaluzas a niños de entre once y doce años. La formación, que ha tenido lugar entre los meses de octubre y noviembre, se ha realizado a trav&eac