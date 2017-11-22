Nuestras accionesDurante los meses de octubre y noviembre

FACUA Andalucía imparte talleres 'online' sobre consumo responsable en ocho centros de Educación Primaria

Dirigidos a niños de entre 11 y 12 años de todas las provincias de la comunidad, buscan promover la concienciación de los jóvenes en cuanto a su huella ecológica.

FACUA.org
Andalucía-22/11/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Andalucía ha impartido ocho talleres sobre la Huella Ecológica en distintos centros de las provincias andaluzas a niños de entre once y doce años. La formación, que ha tenido lugar entre los meses de octubre y noviembre, se ha realizado a trav&eac

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos