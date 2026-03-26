FACUA Andalucía impulsa junto a otras organizaciones sociales una ILP para garantizar el derecho efectivo a la vivienda en la comunidad
La iniciativa sitúa la vivienda como un derecho subjetivo y un servicio de interés general frente a su actual tratamiento como bien de mercado y especulativo.
FACUA.org
Andalucía-26/03/2026
Imagen de archivo de una de las manifestaciones por el derecho a la vivienda en Andalucía. | Imagen: Europa Press.
FACUA Andalucía, junto a CCOO Andalucía, UGT Andalucía y la red vecinal andaluza, han presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Ley de Garantía Habitacional y Función Social de la Vivienda en Andalucía, con el objetivo de dar respuesta a la actual emergencia habitacional y garantiza