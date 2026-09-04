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FACUA Andalucía insta a la Junta a incorporar sus redes de transporte al Abono Único del Gobierno central

La federación pide a la Consejería de Fomento que inicie las negociaciones con el Ministerio de Transportes para incluir los autobuses interurbanos, los consorcios metropolitanos y los servicios ferroviarios de competencia autonómica.

FACUA.org
Andalucía-04/09/2026
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FACUA Andalucía se ha dirigido a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta para que ponga en marcha la incorporación al Programa de Abono Único diseñado por el Gobierno central los servicios de transporte público de competencia autonó

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