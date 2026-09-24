FACUA Jaén imparte una formación online sobre los derechos de los usuarios de taxi y de apartamentos turísticos
La formación comienza este 23 de septiembre al 23 de octubre y está abierta a cualquier persona que quiera apuntarse.
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Granada-24/09/2026
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FACUA Jaén ha puesto en marcha una formación online sobre los derechos de los usuarios del transporte en taxi y de los apartamentos turísticos.
Abierto a cualquier persona que desee apuntarse, la formación tendrá lugar entre el 23 d