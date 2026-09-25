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FACUA Cádiz reclama al Hospital Puerta del Mar que dé a conocer los datos sobre el control de roedores

La asociación considera insuficiente calificar el episodio de ratas sufrido recientemente en el centro de «puntual» y exige conocer la eficacia de las medidas adoptadas.

FACUA.org
Cádiz-25/09/2026
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FACUA Cádiz reclama al Hospital Puerta del Mar que explique con datos las actuaciones realizadas para controlar la presencia de roedores y sus resultados tras el episodio sufrido recientemente en el centro.

La asociación considera q

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