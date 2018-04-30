FACUA Andalucía llama a la participación masiva en las manifestaciones por el Día de los Trabajadores
La federación ha aprobado una resolución en su XXVIII Asamblea General, celebrada este sábado 28 de abril, en defensa del Estado Social de Derecho, cuya merma genera un aumento progresivo de la precariedad.
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Andalucía-30/04/2018
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FACUA Andalucía se suma a las manifestaciones reivindicativas con motivo del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. | Imagen: Europa Press.
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA Andalucía llama a la ciudadanía a una participación masiva con motivo de las manifestaciones reivindicativas con motivo del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.<