FACUA Andalucía muestra su preocupación por los cambios en las competencias en materia de Consumo a un año del inicio de la legislatura
Espera un cambio de denominación para que la Consejería pase a ser de Salud y Consumo y que Montero tome las riendas de las políticas de protección de los consumidores como uno de los elementos prioritarios en momentos de crisis.
FACUA.org
Andalucía-23/04/2009
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