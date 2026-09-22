Diez restaurantes devuelven a socios de FACUA el dinero cobrado por el pan por no estar incluido en sus cartas
Establecimientos de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Madrid han modificado sus cartas tras las reclamaciones de la asociación.
FACUA.org
España-22/09/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Diez restaurantes han devuelto a socios de FACUA el dinero que les cobraron por el pan al no venir especificado en sus respectivas cartas. Además, una decena de establecimientos han modificado sus cartas tras recibir una denuncia de la asociación para especificar que c