FACUA Andalucía pide a la Junta reforzar las inspecciones para combatir los abusos y mejorar el control del mercado
La federación presenta sus propuestas para los planes de inspección de Consumo y Comercio de 2027 y reclama un mayor control sobre los sectores más sensibles para la ciudadanía.
FACUA.org
Andalucía-22/10/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Andalucía ha trasladado a la Junta de Andalucía un conjunto de propuestas para la elaboración de los planes de inspección de Consumo y Comercio de 2027 con el objetivo de mejorar la eficacia de los controles administrativos, prevenir prácticas abusivas y refo