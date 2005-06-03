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FACUA Andalucía pide al SAS que las prometidas ventajas del sistema Diraya comiencen a hacerse notables

La Federación mantendrá en las próximas semanas una reunión con responsables del SAS en la que espera recibir información sobre las medidas puestas en marcha para acabar con los problemas ocasionadas por el nuevo sistema informático.

FACUA.org
Andalucía-03/06/2005
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA pide al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que las prometidas ventajas del sistema informático Diraya empiecen a hacerse notables tras haber pasado varios meses del inicio de la implantación del mismo. Asim

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