FACUA Andalucía pide al SAS que las prometidas ventajas del sistema Diraya comiencen a hacerse notables
La Federación mantendrá en las próximas semanas una reunión con responsables del SAS en la que espera recibir información sobre las medidas puestas en marcha para acabar con los problemas ocasionadas por el nuevo sistema informático.
FACUA.org
Andalucía-03/06/2005
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