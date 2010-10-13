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FACUA Andalucía pide una reunión de urgencia a la consejera de Agricultura

Para tratar el posible fraude del que ha alertado en el etiquetado de jamones ibéricos y el decomiso de 17 toneladas de alimentos de una empresa de Sevilla.

FACUA.org
Andalucía-13/10/2010
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La presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz, ha solicitado este miércoles una reunión de urgencia a la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, para tratar el posible fraude del que ha alertado en el etiquetado de jamones ibéricos y el reciente d

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