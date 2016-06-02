FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2015'
Finalizó el último año con 75.955 socios y 39.476 consultas y reclamaciones tramitadas. Telecomunicaciones, automoción y banca fueron los tres sectores más denunciados por los consumidores.
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Andalucía-02/06/2016
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FACUA Andalucía finalizó 2015 con 75.955 socios en las ocho provincias de la comunidad autónoma y un total de 39.476 consultas y reclamaciones tramitadas. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.
La Memoria 2015 de FACUA Andalucía puede desca