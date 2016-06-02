Nuestras accionesEl 62% de sus ingresos provino de las cuotas de sus socios de pleno derecho

FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2015'

Finalizó el último año con 75.955 socios y 39.476 consultas y reclamaciones tramitadas. Telecomunicaciones, automoción y banca fueron los tres sectores más denunciados por los consumidores.

FACUA.org
Andalucía-02/06/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Andalucía finalizó 2015 con 75.955 socios en las ocho provincias de la comunidad autónoma y un total de 39.476 consultas y reclamaciones tramitadas. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.

La Memoria 2015 de FACUA Andalucía puede desca

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos