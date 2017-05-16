FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2016'
Finalizó el último año con 81.176 socios y 28.257 consultas y reclamaciones tramitadas. Automoción y telecomunicaciones lideraron como sectores más denunciados por los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-16/05/2017
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FACUA Andalucía finalizó 2016 con un total de 28.257 consultas y reclamaciones tramitadas y 81.176 socios en las ocho provincias de la comunidad autónoma, lo que la convierte en la tercera organización de la sociedad civil andaluza con mayor número de afiliados,