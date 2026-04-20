FACUA Andalucía registra en el Parlamento junto a otras organizaciones sociales la ILP para garantizar el derecho efectivo a la vivienda
La iniciativa sitúa la vivienda como un derecho subjetivo y un servicio de interés general frente a su actual tratamiento como bien de mercado y especulativo.
FACUA.org
Andalucía-20/04/2026
El presidente de FACUA Andalucía, Manuel Baus, y su secretario general, Jordi Castilla, han registrado este lunes 20 de abril en el Parlamento de Andalucía junto a otras cinco organizaciones sociales la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Ley de Garantía Hab