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FACUA Andalucía registra en el Parlamento junto a otras organizaciones sociales la ILP para garantizar el derecho efectivo a la vivienda

La iniciativa sitúa la vivienda como un derecho subjetivo y un servicio de interés general frente a su actual tratamiento como bien de mercado y especulativo.

FACUA.org
Andalucía-20/04/2026

El presidente de FACUA Andalucía, Manuel Baus, y su secretario general, Jordi Castilla, han registrado este lunes 20 de abril en el Parlamento de Andalucía junto a otras cinco organizaciones sociales la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Ley de Garantía Hab

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