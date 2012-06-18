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FACUA Andalucía se reúne con el consejero de Turismo y Comercio para avanzar en protección de los usuarios

El consejero Rafael Rodríguez traslada a la presidenta de la Federación, Olga Ruiz, su voluntad de aumentar la interlocución con FACUA a la hora de elaborar normas en materia de comercio y turismo, control de mercado y otras decisiones en estos sectores.

FACUA.org
Andalucía-18/06/2012
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La presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz, y el secretario general de la Federación, Rubén Sánchez, han recibido la visita del consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, en una primera toma de contacto

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