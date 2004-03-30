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FACUA Andalucía valora el decreto que garantiza a los usuarios el plazo de respuesta en atención especializada y pruebas diagnósticas del SAS

La Federación señala la necesidad de que la Consejería de Salud incorpore los mecanismos oportunos para que, lo antes posible, se garanticen estos derechos a los usuarios.

FACUA.org
Andalucía-30/03/2004
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA considera positiva la entrada en vigor del Decreto 96/2004, de 9 de marzo, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especia

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