FACUA Andalucía y Al-Andalus consideran que la Ley de Consumidores supone un serio retroceso político aunque destacan la sensibilidad de la oposición y el PA ante sus demandas
La norma aprobada hoy en el Parlamento Andaluz renuncia a la vertebración de la sociedad civil, resta participación a las asociaciones de consumidores y da marcha atrás en el camino emprendido por el Gobierno en anteriores legislaturas.
FACUA.org
Andalucía-26/11/2003
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El Parlamento Andaluz ha aprobado hoy la polémica Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa,