FACUA Andalucía y ASA firman un convenio con la Fundación Cajasol para desarrollar un programa de cooperación en Panamá
La Federación tiene firmados acuerdos con asociaciones de quince países de América Latina y el Caribe.
FACUA.org
Andalucía-08/07/2008
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA y la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA) han firmado un convenio con la Fundación Cajasol para desarrollar un programa sobre el sector del agua en Panamá