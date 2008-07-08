Nuestras accionesLo desarrollará la asociación panameña Consumo Ético

FACUA Andalucía y ASA firman un convenio con la Fundación Cajasol para desarrollar un programa de cooperación en Panamá

La Federación tiene firmados acuerdos con asociaciones de quince países de América Latina y el Caribe.

FACUA.org
Andalucía-08/07/2008
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA y la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA) han firmado un convenio con la Fundación Cajasol para desarrollar un programa sobre el sector del agua en Panamá

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