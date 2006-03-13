FACUA Andalucía y Faitel firman un convenio para promover medidas de información y protección de los usuarios de servicios de telecomunicaciones
Entre otros aspectos, se articularán mecanismos de mediación amistosa para la resolución de conflictos y se fomentará la realización de estudios e intercambio de información relacionada con las telecomunicaciones.
FACUA.org
Andalucía-13/03/2006
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Francisco Sánchez Legrán, presidente de la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA, y Marcelo Ramos López, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones (Faitel), h