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FACUA Andalucía y la Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria firman un convenio de colaboración

Cooperarán en labores formativas y divulgativas en el ámbito de la salud y los cuidados.

FACUA.org
Andalucía-06/10/2008
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA y la Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria (Asanec), que fomenta el papel de la enfermería como servicio de cuidados en el ámbito comunitario, han firmado un convenio de colaboraci&

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