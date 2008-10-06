FACUA Andalucía y la Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria firman un convenio de colaboración
Cooperarán en labores formativas y divulgativas en el ámbito de la salud y los cuidados.
FACUA.org
Andalucía-06/10/2008
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