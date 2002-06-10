FACUA apoya la Huelga General del 20-J y hace un llamamiento a los consumidores a que conviertan la jornada en un 'Día Sin Compras'
La Federación considera justos y coherentes los argumentos por los que CC.OO. y UGT han convocado la Huelga General y denuncia que la política fiscal y laboral del Gobierno español atenta contra las economías más débiles.
FACUA.org
España-10/06/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) muestra su apoyo a la Huelga General convocada por los sindicatos CC.OO. y UGT para el próximo 20 de junio y hace un llamamiento a los consumidores a que conviertan la jornada en un Día Sin C