FACUA apoya la medida del Gobierno para que los envases vuelvan a ser de pago y retornables
La asociación cree que el nuevo sistema ha de convivir con la selección de residuos para su reciclaje y pide que se regule claramente la tasa para el consumidor, que deberá recibir el importe íntegro tras la devolución del envase.
FACUA.org
España-10/05/2011
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