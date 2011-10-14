FACUA apoya la movilización global del 15 de octubre en contra del poder de los mercados
La asociación aplaude la convocatoria del Movimiento 15M con la que miles de personas de todo el mundo reclamarán sus derechos y reivindicarán una auténtica democracia al servicio de los ciudadanos, y no al del gran capital.
FACUA.org
Internacional-14/10/2011
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