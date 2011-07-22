FACUA apoya la prescripción por principio activo acordada por Gobierno y autonomías
La medida, que ya se aplicaba con éxito en varias regiones, pretende ahorrar 2.400 millones de euros sin perjuicio de la prestación farmacéutica.
FACUA.org
España-22/07/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente la modificación del procedimiento de prescripción de medicamentos acordada por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para que los fármacos se receten por principio activo en todo el Sistema Naciona