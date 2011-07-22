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FACUA apoya la prescripción por principio activo acordada por Gobierno y autonomías

La medida, que ya se aplicaba con éxito en varias regiones, pretende ahorrar 2.400 millones de euros sin perjuicio de la prestación farmacéutica.

FACUA.org
España-22/07/2011
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FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente la modificación del procedimiento de prescripción de medicamentos acordada por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para que los fármacos se receten por principio activo en todo el Sistema Naciona

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