FACUA apoya las movilizaciones contra el encarecimiento de suministros básicos y la precariedad laboral
La asociación llama a participar en las manifestaciones y concentraciones de los días 19 y 22 de febrero contra la subida de precios de los suministros de primera necesidad y la creciente desigualdad social.
FACUA.org
España-17/02/2017
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FACUA-Consumidores en Acción se suma a las movilizaciones previstas los próximos 19 y 22 de febrero en más de 40 ciudades españolas en contra del encarecimiento de los suministros básicos (electricidad, agua, gas…), la creciente desigualdad social y los re