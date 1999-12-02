FACUA asesora a los consumidores sobre el modo de afrontar las compras navideñas
La lista de la compra es el instrumento más eficaz para hacer frente a la avalancha publicitaria y evitar excesos en los gastos.
FACUA.org
Andalucía-02/12/1999
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Ante la proximidad de las fiestas navideñas y la coincidencia de este fin de año con el inicio de un nuevo milenio, muchos consumidores han comenzado ya a realizar sus compras y algunos de ellos han decidido celebrar la llegada del 2000 de una forma especial, lo que va a suponer un