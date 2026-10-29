FACUA asesora a los pasajeros sobre sus derechos ante las cancelaciones de trenes como consecuencia de la tragedia en Urda
Quienes hayan sufrido cancelaciones en trenes de regreso a sus domicilios tienen derecho a que las compañías les faciliten alojamiento mientras logran transportes alternativos.
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España-29/10/2026
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Foto: EFE | Chema Moya.
FACUA-Consumidores en Acción informa a los pasajeros que hayan sufrido cancelaciones de viajes en tren de regreso a sus domicilios como consecuencia de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) que tienen derecho a que las compañías ferroviarias les faciliten alojamient