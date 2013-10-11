FACUA asesora a los usuarios de la comarca extremeña de Vegas Bajas ante el cobro de agua no potable
La Delegación Territorial de la asociación en Extremadura reparte desde este viernes por los municipios afectados un formulario para reclamar por el suministro de agua en mal estado.
FACUA.org
Extremadura-11/10/2013
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FACUA-Consumidores en Acción está asesorando a los vecinos de Esparragalejo, La Garrovilla, Torremayor, Montijo, Barbaño, Puebla de la Calzada y Valdelacalzada para reclamar contra el cobro de suministro de agua no potable en agosto.
La asociación ha puesto a di