FACUA asesora a los usuarios que pretendan contratar una agencia de viajes en las vacaciones de Navidad
La Federación inicia su tradicional campaña navideña de información a los consumidores.
FACUA.org
España-18/11/2000
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) inicia su tradicional campaña navideña de información a los consumidores ofreciendo un decálogo de consejos a los usuarios que se dispongan a contratar los servicios de una agen