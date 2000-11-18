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FACUA asesora a los usuarios que pretendan contratar una agencia de viajes en las vacaciones de Navidad

La Federación inicia su tradicional campaña navideña de información a los consumidores.

FACUA.org
España-18/11/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) inicia su tradicional campaña navideña de información a los consumidores ofreciendo un decálogo de consejos a los usuarios que se dispongan a contratar los servicios de una agen

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