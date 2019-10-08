FACUA avisa de la retirada de la máquina de algodón de azúcar de MasterChef Junior por un defecto
Consumo de la Comunidad de Madrid ha informado del riesgo de choque eléctrico en caso de que los niños puedan acceder a partes activas de este pequeño electrodoméstico.
FACUA.org
España-08/10/2019
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