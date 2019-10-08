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FACUA avisa de la retirada de la máquina de algodón de azúcar de MasterChef Junior por un defecto

Consumo de la Comunidad de Madrid ha informado del riesgo de choque eléctrico en caso de que los niños puedan acceder a partes activas de este pequeño electrodoméstico.

FACUA.org
España-08/10/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada del mercado de la máquina de algodón de aźucar de MasterChef Junior, con la referencia MCJR-MQA, por un defecto.

La Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid ha

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