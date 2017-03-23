FACUA avisa de la revisión de las Ducati Multistrada 900 y 1200 por problemas en el tanque de combustible
La tuerca del anillo de retención del sensor de nivel puede desprenderse y provocar la pérdida de carburante y un accidente de tráfico.
FACUA.org
España-23/03/2017
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Ducati sustituirá los depósitos de combustible sin cargo a las motocicletas afectadas por la llamada a revisión. | Imagen: Ducati.es.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de varios modelos de motocicletas Ducati Multistratada, las 950 MY2017, las 1200 MY2017 y las 1200 SMY2017 por un problema en el tanque de combustible.
En concreto, la tuerca del anillo de retención del senso