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FACUA avisa de la revisión de las Ducati Multistrada 900 y 1200 por problemas en el tanque de combustible

La tuerca del anillo de retención del sensor de nivel puede desprenderse y provocar la pérdida de carburante y un accidente de tráfico.

FACUA.org
España-23/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de varios modelos de motocicletas Ducati Multistratada, las 950 MY2017, las 1200 MY2017 y las 1200 SMY2017 por un problema en el tanque de combustible.

En concreto, la tuerca del anillo de retención del senso

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