FACUA Cádiz apoya las movilizaciones previstas para el sábado 15 de octubre
Pide a los consumidores que acudan a la manifestación que se iniciará a las 19:00 horas en la Plaza del Palillero de la capital gaditana.
FACUA.org
Andalucía-14/10/2011
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FACUA Cádiz muestra su adhesión a la manifestación convocada este sábado 15 de octubre, en la ciudad de Cádiz, por la Asamblea Popular 15M de esta ciudad, y que se enmarca en los actos reivindicativos que, en el mismo día, van a desarrollarse en dif