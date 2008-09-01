FACUA Cádiz considera insuficiente que el Ayuntamiento utilice lámparas de bajo consumo en sólo un 60% del alumbrado de Navidad
La Asociación también reclama al Consistorio que reduzca los días y horas de funcionamiento de las luces navideñas.
FACUA.org
Cádiz-01/09/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA considera insuficiente que el Ayuntamiento de la ciudad sólo prevea el uso de lámparas de bajo consumo en un 60% del alumbrado extraordinario de la próxima Navidad, en lugar de imponerlo en su totalid