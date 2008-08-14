FACUA Cádiz considera irresponsable la actitud del Ayuntamiento y de la Demarcación de Costas ante las 'barbacoas del Trofeo'
La Asociación considera que limitar la celebración a zonas determinadas no soluciona el problema.
FACUA.org
Cádiz-14/08/2008
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