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FACUA Cádiz denuncia a Worten por negarse a reparar un producto defectuoso en garantía

La asociación se ha dirigido a la Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía tras la negativa de la tienda a reparar o devolver un ordenador a una socia de la organización.

FACUA.org
Cádiz-23/01/2013
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FACUA Cádiz ha presentado una denuncia contra la tienda de electrodomésticos Worten ante la Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía por negarse a repararle un producto defectuoso a una socia pese a estar en garantía.

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