FACUA Cádiz denuncia ante la CNMC que la falta de personal en Correos está provocando retrasos de envíos certificados
La asociación reclama que se investigue la situación de la Unidad de Reparto de Algeciras tras quedar un envío con una resolución administrativa retenido durante once días.
FACUA.org
Cádiz-04/09/2026
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FACUA Cádiz ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Correos y Telégrafos por la demora en la entrega de un envío certificado que permaneció durante 11 días en la Unidad de Reparto de Algeciras sin ser asignado para su reparto.<