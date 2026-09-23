Riesgo de caída: Decathlon retira unos patinetes eléctricos marca Btwin tras detectar un defecto de seguridad
Está afectado el modelo SD500E gris oscuro y azul agua (códigos de artículo 5177606 y 5244742) y el modelo MD500E negro y gris claro (códigos de artículo 5234673 y 5263834).
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España-23/09/2026
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada del mercado por parte de Decathlon de dos modelos de patinetes eléctricos de la marca Btwin tras detectar un defecto de seguridad.
En concreto, está afectado el modelo SD500E gris o