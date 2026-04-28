FACUA Cádiz denuncia la apertura de El Corte Inglés de Jerez de la Frontera en domingos y festivos no autorizados
La asociación, que ha tenido conocimiento de esta situación a través de representantes de CCOO en el comité de empresa del establacimiento, señala que la ampliación de los horarios comerciales no responde a una demanda real de los consumidores.
FACUA.org
Cádiz-28/04/2026
FACUA Cádiz denuncia la apertura del establecimiento de El Corte Inglés situado en Jerez de la Frontera en domingos y festivos no autorizados.
La asociación ha mantenido una reunión con los representantes de CCOO en el Comité de Empresa de este establecimiento en el que le ha dado a co