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FACUA Cádiz denuncia la apertura de El Corte Inglés de Jerez de la Frontera en domingos y festivos no autorizados

La asociación, que ha tenido conocimiento de esta situación a través de representantes de CCOO en el comité de empresa del establacimiento, señala que la ampliación de los horarios comerciales no responde a una demanda real de los consumidores.

FACUA.org
Cádiz-28/04/2026

FACUA Cádiz denuncia la apertura del establecimiento de El Corte Inglés situado en Jerez de la Frontera en domingos y festivos no autorizados.

La asociación ha mantenido una reunión con los representantes de CCOO en el Comité de Empresa de este establecimiento en el que le ha dado a co

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