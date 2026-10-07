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FACUA rastreará portales inmobiliarios y denunciará a las empresas que incumplan el nuevo decreto de vivienda

La asociación reclama a las plataformas e inmobiliarias que adapten sus anuncios a las nuevas obligaciones en materia de publicidad de los pisos en alquiler.

FACUA.org
España-07/10/2026
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FACUA-Consumidores en Acción pondrá en marcha un rastreo de las principales plataformas y portales inmobiliarios para comprobar si los anuncios de viviendas en alquiler cumplen las obligaciones de información y transparencia que recoge el nuevo real decreto-ley de vivi

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