FACUA rastreará portales inmobiliarios y denunciará a las empresas que incumplan el nuevo decreto de vivienda
La asociación reclama a las plataformas e inmobiliarias que adapten sus anuncios a las nuevas obligaciones en materia de publicidad de los pisos en alquiler.
FACUA.org
España-07/10/2026
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