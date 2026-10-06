Un empresario ha cambiado ya 5 veces el nombre de su inmobiliaria tras las denuncias de FACUA: está condenado por amenazar a Rubén Sánchez
Francisco Javier Ortiz Riquelme cobra ilegalmente honorarios a inquilinos y simula tener una oficina en Marbella que en realidad no existe. La autoridad de consumo de la Junta de Andalucía lleva casi un año sin dar respuesta a las denuncias de la asociación.
FACUA.org
Sevilla-06/10/2026
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Un empresario de Sevilla ha cambiado al menos cinco veces el nombre de la inmobiliaria con la que anuncia viviendas en alquiler tras las denuncias de FACUA-Consumidores en Acción por sus fraudes a inquilinos. Se trata de Francisco Javier Ortiz Riquelme