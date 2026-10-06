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Suplantan a la DGT a través de correos electrónicos y mensajes de texto que comunican falsas multas para robar datos personales y bancarios

Los ciberdelincuentes envían a las víctimas un enlace dentro del correo electrónico o SMS que lleva a una web que reproduce logotipos y menús del organismo.

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España-06/10/2026
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La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) alerta de una campaña de correos electrónicos y mensajes de texto (SMS) que se hacen pasar por la Dirección General de Tráfico (DGT) con el objetivo de engañar a usuarios dic

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