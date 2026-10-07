La Audiencia Nacional confirma 200.000 euros de multa a Digi por permitir el duplicado de la SIM de una socia de FACUA a la que suplantaron
La empresa recurrió la resolución de la AEPD, que la sancionó en 2024 por no haber cumplido con las diligencias adecuadas para evitar el fraude.
FACUA.org
España-07/10/2026
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La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha confirmado la multa de 200.000 euros que le impuso la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a Digi en 2024 por haber permitido el duplicado fraudulento de la tarjeta SIM de una socia de FACUA Euskadi.