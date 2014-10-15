FACUA Cádiz exige al Ayuntamiento que aclare la situación del suministro de agua en la Barriada de Loreto
La asociación recuerda que el Consistorio es el responsable de la potabilidad del agua y que la Junta debe determinar si hay riesgo para la salud ante las bacterias coliformes encontradas en el suministro.
FACUA.org
Cádiz-15/10/2014
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